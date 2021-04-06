عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة

وقال عراقجي في حديث للتلفزيون الإيراني من فيينا "لم نكن جادين بشأن تنيذ الاتفاق النووي لانسحبنا منه كما انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018"، مبيناً إن "إيران جادة في تنفيذ الاتفاق ولا أحد يمكنه أن يشكك في ذلك".



وأوضح "إذا كانت واشنطن جادة في تنفيذ الاتفاق النووي فعليها رفع العقوبات عن طهران"، ووصفاً عراقجي "المحادثات في فيينا كانت بناءة.. اجتماعنا المقبل سيعقد يوم الجمعة".



وأضاف، أن "طهران لن تعلق تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة في مقابل الإفراج عن مليار دولار من أموالها المجمدة في دول أخرى بسبب العقوبات الأمريكية".