مسؤول أوروبي : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كان مفيدا

ولفت مورا في تغريدة له عقب ختام الجولة الاولى من هذه المباحثات، بان "هناك اتفاق وارادة لتبني عملية دبلوماسية مشتركة عبر تشكبل فريقين فنيين في مجال تنفيذ التعهدات النووية والغاء الحظر".



واضاف المسؤول الاوروبي : انني بصفتي منسقا (لهذا الاجتماع)، سأشدد على الاتصالات المنفصلة في فيينا مع جميع الاطراف المعنيين، بما فيها الولايات المتحدة الامريكية.



وانتهت الجولة الاولى من مباحثات الاجتماع الثامن عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة، قبل ساعات قليلة في عاصمة النسما، عبر الاتفاق حول مواصلة هذه المفاوضات على مستوى الخبراء.