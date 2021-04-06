البيت الأبيض: بايدن مهتم بالدبلوماسية مع إيران

وأوضح البيت الأبيض في بيان له بشأن انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا المتعلقة بالملف النووي الإيراني إن "مستوى التمثيل الامريكي في محادثات فيينا بشأن إيران هو رسالة بأننا جادون".



ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 يوم الجمعة المقبل في فيينا، فيما تصر طهران على أنه لا مفاوضات مع واشنطن قبل رفع كافة العقوبات عن إيران.



ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق بأن المحادثات التي جرت في فيينا اليوم كانت إيجابية وبناءة، مشدداً على أن إيران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي في حال قررت واشنطن رفع العقوبات.



وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني إن "الإجتماعات التقنية حول رفع العقوبات عن طهران وعودة الأخيرة الى بنود الاتفاق النووي ستتواصل خلال الأيام القادمة"، مضيفاً "نرفض أي اتفاق للإفراج عن مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل وقفنا لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة".