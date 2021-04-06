شمخاني: لن نشارك بمفاوضات خارج الاتفاق النووي

وقال شمخاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رداً على مطالبات أمريكية بضرورة الدخول بمفاوضات أوسع "بعيداً عن توفر الإرادة أو القدرة لدى اوروبا أم لا، بإقناع الولايات المتحدة على إلغاء كافة العقوبات عن إيران والعودة إلى تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي، فإن إيران لن تشارك تحت أي ظرف من الظروف في أي مفاوضات خارج نطاق النووي".



وكان روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص في الشؤون الإيرانية قال في مقابلة إذاعية، إن إدارة بايدن تسعى إلى اتفاق أكثر شمولاً وأطول أجلاً من الاتفاق النووي يغطي جميع أنشطة إيران النووية والإقليمية.



وأوضح مالي في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأمريكية، الثلاثاء أن إصرار إيران على رفع جميع العقوبات قبل عودة إيران الاتفاق النووي سيعني شيئًا واحدًا فقط: إن طهران غير جاد بشأن العودة للاتفاق النووي.



وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء "في المستقبل القريب جداً، ليس أمام الحكومة الأمريكية خيار سوى إنهاء العقوبات أحادية الجانب"، معربا عن تفاؤله بشأن استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي.



وقال مسؤولون إيرانيون مرارًا إن طهران "لن تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" حتى يتم رفع العقوبات.