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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 21:02

روحاني يشدد على ضرورة تأمين لقاح كورونا ودعم الشركات المحلية

روحاني يشدد على ضرورة تأمين لقاح كورونا ودعم الشركات المحلية
وفي رسالة شكر بعثها اليوم (الثلاثاء) في أعقاب التقرير المقدم من الجهات ذات الصلة بشأن عملية توفير اللقاحات الأجنبية وتوفير حصة إيران الأولى عبر مبادرة "كوفاكس" وكذلك جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي في مواصلة التخطيط لتوفير الكمية المطلوبة من اللقاح والنجاحات المحرزة في مجال صناعة اللقاحات المحلية من قبل شركات مختلفة، أعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للجهود والتدابير المتخذة في هذا المجال.

وأكد روحاني في رسالته على ضرورة التسريع في تأمين الجرعات اللازمة من اللقاح وتقديم الدعم للشركات المحلية لإنتاج اللقاحات المضادة لكورونا على الرغم من جميع الضغوط والحظر المفروض في هذا المجال.

وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة تقديم معلومات دقيقة وشفافة حول توفير اللقاحات وعملية التطعيم للفئات المستهدفة بناء على الأولويات المحددة في وثيقة التطعيم الوطنية، وأضاف: يجب الإعلان عبر الإنترنت وبصورة شفافة تماما عن جميع الإجراءات في مجال لقاح كورونا منذ لحظة وصوله إلى البلاد حتى حقنه للأفراد، حتى لا يكون هناك أي غموض أو تساؤلات بهذا الشأن لدى الرأي العام.
رقم : 925702
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