هكذا علق البيت الأبيض على اجتماع فيينا

وأضاف: "مستوى التمثيل الأمريكي في محادثات فيينا هو رسالة بأننا جادون".



ويوم أمس الإثنين، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنَّ المبعوث الخاص بشأن إيران، روب مالي، هو من سيرأس وفدهم إلى محادثات فيينا.



وأضافت: "لا نريد وضع إطار زمني للتوصل لاتفاق مع إيران وننسق بشكل وثيق مع حلفائنا الأوروبيين. وسنناقش الخطوات التي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي".



يذكر ان كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي أكد بأنه لن تكون هناك اي مفاوضات مباشرة بين ايران وامريكا وان المفاوضات تجري بين ايران ودول 4+1 حول كيفية رفع الحظر الامريكي وعودة ايران الى الالتزامات التي خفضتها بموجب الاتفاق بعد التحقق من رفع الحظر بشكل عملي.