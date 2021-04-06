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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 21:48

خطيب زادة: يجب على اميركا الغاء جميع اجراءات الحظر

خطيب زادة: يجب على اميركا الغاء جميع اجراءات الحظر
واضاف خطيب زادة في تصريح ادلى لقناة "برس تي في" مساء اليوم الثلاثاء: ان طهران لن تقبل باي برنامج وفق صيغة الخطوة خطوة لاحياء الاتفاق النووي الموقع في العام "2015".

من جانبه قال مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي في تصريح صحفي في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الثلاثاء في فيينا: ان المفاوضات التخصصية لالغاء الحظر واجراءات ايران في اطار الاتفاق النووي في فيينا جارية في الوقت الحاضر.

واضاف عراقجي: ان رفع اجراءات الحظر الاميركية هو الخطوة الاولى والاساسية لاحياء الاتفاق النووي.

وتابع قائلا: ان ايران على استعداد، فور رفع الحظر والتحقق من ذلك، وقف اجراءاتها التعويضية النووية والعودة للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وعقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة مندوبي ايران ودول مجموعة "4+1" في العاصمة النمساوية فيينا.

وتولى رئاسة الوفد الايراني مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

وشارك في الاجتماع ايضا مندوبون عن دول بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين.
رقم : 925712
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