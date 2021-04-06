ترسيم الحدود مع سوريا.. الرئيس اللبناني يتصل بالرئيس الاسد

وشدد على انه "لسنا في وارد الهجوم على سوريا"، معلنا حصول تواصل سوري لبنان رفيع المستوى حول ملف ترسيم الحدود بين البلدين، بحيث اتصل الرئيس ميشال عون بالرئيس السوري بشار الأسد". وقال: "لا يمكنني ان أكشف تفاصيل الاتصال بين عون والاسد".



وأكد وهبه ان "لبنان يتمسك بترسيم الحدود وندعو الجانب السوري للتفاوض بيننا"، معتبرا ان "آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية".



وكشف عن مذكرة ارسلتها الحكومة السورية إلى الدولة اللبنانية في ايار 2019 طلبت فيها عقد اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين البلدين، ورحب الجانب اللبناني بعقد هذا الاجتماع لكن الاجتماع لم يحصل.