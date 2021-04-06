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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 23:01

تعرض سفينة إيرانية لهجوم وواشنطن تعلق

تعرض سفينة إيرانية لهجوم وواشنطن تعلق
وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن "السفينة الإيرانية من طراز SAVIZ تعرضت لهجوم بسبب ألغام بحرية جرى إلصاقها في هيكلها ما أدى إلى حدوث إنفجار".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "السفينة الإيرانية من طراز SAVIZ كانت تستخدم في السنوات القلية الماضية قوات الكوماندوز الإيرانيين لمرافقة السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر وحمايتها".

وختم الوكالة الإيرانية القول إنه "لم يتم بعد التعليق على هذه المعلومات من قبل المصادر الرسمية الإيرانية".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إنها تنفي استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر، مضيفة "لا معلومات لدينا بشأن حادثة السفينة ساويز ولا علاقة لقواتنا بها".
مصدر : وكالات
رقم : 925718
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