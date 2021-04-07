ظريف يبدأ محادثاته مع نظيره الكازاخي

اسلام تايمز (ايران) - بدأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مباجثاته مع نائب رئيس وزراء كازاخستان وزير الخارجية مختار تلاوبردي، في العاصمة الكازاخية نور السلطان.