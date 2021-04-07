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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 09:15

صنعاء: مستعدون لعملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى

صنعاء: مستعدون لعملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى
وفي تغريدة له قال المرتضى: "سبق وأعلنا مراراً جهوزيتنا الكاملة لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى".

وأضاف: "واليوم نؤكد أننا لا زلنا جاهزين لذلك إذا كان الطرف الآخر جاهزاً، وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك".

في السياق ذاته، طالب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في وقت سابق، بالتبادل الكامل للأسرى، محملاً دول العدوان وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير.

وأكد الحوثي أن ملف الأسرى "ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين"، مشدداً بقوله: "يجب النظر للجميع بتساوي في الحل".
رقم : 925772
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