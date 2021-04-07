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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 10:14

إيران: لا توجدة قناة مع أمريكا للتفاوض على رفع العقوبات

إيران: لا توجدة قناة مع أمريكا للتفاوض على رفع العقوبات
وأضاف خطيب زاده في مقابلة مع قناة "برس تي في" الإيرانية، "لن تكون هناك قناة بين إيران والولايات المتحدة لمناقشة رفع جميع العقوبات، وما تفعله إيران في اللجنة المشتركة هو تفاعلات تقنية ومحادثات مع الأطراف الأخرى لضمان رفع جميع العقوبات الأمريكية في خطوة واحدة".

وبين خطيب زاده ردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد بعثت برسالة إلى إيران أثناء انعقاد اللجنة المشتركة من قبل الأطراف الأوروبية يوم أمس في العاصمة النمساوية فيينا، "كما قلت، لم يكن هناك حوار مباشر أو غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة، ولن يكون هناك حوار وثيق بين إيران والولايات المتحدة".

وعن الاجتماع المرتقب يوم الجمعة في فيينا بشأن الاتفاق النووي، أشار خطيب زاده إلى أنه سيركز على العقوبات الأمريكية ضد إيران التي يجب رفعها بالكامل في الاجتماع الأول، والثاني سيركز على الجوانب الأساسية للاتفاق والإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران رداً على عدم امتثال الأطراف للاتفاق النووي.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التقارير التي تحدثت عن عرض أمريكي للإفراج عن مليار دولار من العملة الإيرانية مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، معتبراً هذه التقارير "غير صحيحة".
مصدر : وكالات
رقم : 925792
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