روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة

ورأى روحاني في كلمة له في اجتماع لحكومته (مجلس الوزراء)، إن "الشعب الإيراني قد انتصر في الحرب الإقتصادية وعلينا أن لا نحتقر هذا الإنتصار ولا نقلل من شأنه والشعب الإيراني كبد الولايات المتحدة هزيمة وقد باتت منعزلة في المجتمع الدولي".



وأضاف "من شواهد هزيمة أميركا هو النشاط والإزدهار الذي تشهده موانئ ايران لاسيما في سواحل مكران جنوب البلاد"، مبيناً إن "تراجع أمريكا عن مواقفها هو بسبب قدرة إيران وانتصاراتها".



وبشأن مفاوضات فيينا التي بدأت أمس بشأن الاتفاق النووي، قال "لقد فتح فصل جديد منذ أمس في علاقاتنا الدولية والوصول للنتيجة ممكن إذا أظهرت واشنطن أنها صادقة وجدية"، مؤكداً أن "إحياء الاتفاق النووي هو انجاز آخر للجمهورية الاسلامية وسنلتزم بتعهداتنا النووية إذا عادت واشنطن للاتفاق ورفعت العقوبات وتأكدنا من ذلك عملياً".



وتابع الرئيس الإيراني إن "الإدارة الأمريكية تعترف صراحة بأنه لا مسار غير الدبلوماسية وتطالب بالحوار وهذا يعتبر نجاحا لنا".