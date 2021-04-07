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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 11:44

الليرة السورية تحقق أسعارا مفاجئة أمام الدولار الأمريكي

الليرة السورية تحقق أسعارا مفاجئة أمام الدولار الأمريكي
سجلت الليرة السوريَّة، تحسنًا مفاجئًا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى في الأسواق بعد حالة من التراجع خلال الأيام الماضية.

وحققت الليرة السورية في سوقي دمشق وحلب ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى تحسنًا بمقدار يتراوح بين 30- 50 ليرة.

وتصاعدت حدة هبوط الليرة السورية مؤخرًا، مع تراجع مصادر الحصول على نقد أجنبي، يحمي أسواق الصرف في البلاد من انتعاش الأسواق السوداء.

الأسعار في دمشق:

1 دولار أمريكي = 3500 ليرة للشّراء، و3590 للبيع.

1 يورو = 4151 ليرة للشّراء، و4263 للبيع.

1 ليرة تركية = 423 ليرة للشّراء، و439 للبيع.

1 دينار أردني = 4946 ليرات للشّراء، و5081 للبيع.

1 ريال سعودي = 931 ليرة للشّراء، و958 للبيع.

أسعار الذهب:

غرام عيار 18 = 152.738 ليرة سورية.

غرام عيار 21 = 178.089 ليرة سورية.

غرام عيار 24 = 203.440 ليرة سورية.
مصدر : وكالات
رقم : 925803
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