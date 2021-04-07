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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 11:51

مهاجمة معتقل تابع للجيش الأمريكي شرقي سوريا

مهاجمة معتقل تابع للجيش الأمريكي شرقي سوريا
وقالت مصادر ان مسلحين هاجموا سجنا تابعا للجيش الأمريكي بريف محافظة الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا، بالتوازي مع مقتل 4 مسلحين موالين له، خلال عمليتين نفذهما مجهولون بريف دير الزور.

وذكرت المصادر نقلا عن مصادر محلية أن مجموعة من المسلحين المجهولين هاجموا سجناً تابعاً لجيش الاحتلال الأمريكي ومسلحين موالين له يوم امس الثلاثاء 6 أبريل، حيث نشبت اشتباكات مع حراس السجن استمرت لأكثر من 15 دقيقة انتهت بانسحاب المهاجمين.

وتابعت المصادر أن السجن المستهدف يقع في مقر (كتيبة الهجانة) سابقا، بالقرب من محطة نفط الكبيبة بريف مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، والذي يضم عددا كبيرا من السجناء من أبناء القبائل العربية ممن تم اختطافهم على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العشائرية ضد الجيش الأمريكي وتنظيم “قسد” خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر مقربة من تنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي أن السجن المذكور يضم 1100 معتقل بينهم عدد كبير من أبناء القبائل العربية من محافظات دير الزور والحسكة والرقة، والذين تم وضعهم في السجون التي تحوي مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي.
رقم : 925805
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