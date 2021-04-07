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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 11:52
قتلى وجرحى في تفجير سيارة الشرطة الأفغانية في جلال أباد
وقال مصدر حكومي أفغاني: إن تفجير سيارة تابعة للشرطة في جلال آباد شرقي أفغانستان أدى الى سقوط عدد من قتلى وجرحى.
ولم تعلن المصدر تفاصيل الإنفجار لحد الأن.
مصدر :
وكالات
رقم :
925806
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