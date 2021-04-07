قتلى وجرحى في تفجير سيارة الشرطة الأفغانية في جلال أباد

وقال مصدر حكومي أفغاني: إن تفجير سيارة تابعة للشرطة في جلال آباد شرقي أفغانستان أدى الى سقوط عدد من قتلى وجرحى.



ولم تعلن المصدر تفاصيل الإنفجار لحد الأن.