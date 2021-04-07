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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 11:54

تطور خطير.. إصابات بسلالتين من كورونا في آن واحد بفلسطين

تطور خطير.. إصابات بسلالتين من كورونا في آن واحد بفلسطين
وأوضح الشخرة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية يوم الأربعاء أن العدد بهذه الإصابات ليس كثيرًا، لكنه شيء خطير.

وأوضح أن الأعراض تظهر بشدة أكثر على المصابين بسلالتين في آن واحد ويستدعي هذا دخولهم الفوري للمشافي.

وأكد الشخرة أن الحالة الوبائية بحالة تصاعد ببعض المحافظات وفي أخرى هناك انخفاض للمنحنى الوبائي نوعًا معا، لكن وصل المنحنى من 13% إلى 37% وهي في قطاع غزة، و23% في القدس، وباقي المحافظات وصلت ما بين الـ20% والـ27%.

وأضاف: أي أن المنحنى في تصاعد والانتشار واسع لغاية اللحظة.

وأفاد الشخرة أن بعض المحافظات شهدت استجابة للإجراءات الحكومية الوقائية وللأسف لكن هناك محافظات أخرى لم تلتزم.

واستدرك إلا أنه لغاية اللحظة نراهن على أنفسنا وأبناء شعبنا بالالتزام بالإجراءات في ظل إعطاء اللقاحات والإجراءات الصحية المتخذة، ونحن مصممون على كسر المنحنى الوبائي، وقمنا بافتتاح عدة مرافق خاصة لاستقبال مرضى كورونا في ظل تزايد الحالات.

وتابع وصلنا أن كثير من المواطنين يشترون أجهزة الأكسجين ويستخدمونها بشكل شخصي، وهذا شيء خطير لأن المواطن لا يمكنه أن يشخص نفسه بنفسه، وإنما بحاجة لمتابعة وتشخيص طبي.

وأشار الشخرة إلى أن الحكومة تنتظر قدوم لقاحات قريبًا بشكل مباشر ولن تنقطع في هذه الفترة، لكنه تمنى ألا يكون هناك انتشار عبر مواقع التواصل بالإفتاء حول اللقاحات، داعيًا لترك هذا الأمر لمنظمة الصحة العالمية والأطباء حتى لا يحدث بلبلة في الشارع بين المواطنين.
رقم : 925807
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