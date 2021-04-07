مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% بلغ 55 كغم

واوضح كمالوندي في حديث الى وكالة أنباء الاذاعة والتلفزيون الايراني، ان مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة 20% ارتفع الى 55 كغم بعد تنفيذ القرار الذي أصدره البرلمان الايراني في الـ 23 من شباط / فبراير الماضي وباستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، مشيرا الى أن القرار دعا الى الى ضرورة أن يصل مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% الى 120 كغم سنويا.



وتوقع كمالوندي ان يصل مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة 20% الى الكمية المطلوبة وفق القرار، قبل 8 آشهر من موعده، ولفت الى أن انتاج اليورانيوم تزايد عما كان عليه قبل الاتفاق النووي بمستوى 30 بالمئة.



كما اشار الى ان سعة البلاد في تخصيب اليورانيوم بلغت 16 ألف و500 وحدة قياس نووية، بينما كانت تصل قبل الاتفاق النووي الى 12 ألف و500 وحدة.



وحول عدد أجهزة الطرد المركزي نوه الى أن عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة انخفضت ولكن مع تشغيل أجيال متطورة من الأجهزة كجهاز ir6 فقد ارتفعت قدرة تخصيب اليورانيوم في البلاد الى 8 أضعاف، مشيرا الى أنه ووفقا لقرار البرلمان فانه تم تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي من طراز ir6 والعمل جار على تشغيل مجموعة أخرى من هذا الطراز.



وقال: يفصلنا حجم ونوعية تخصيب اليورانيوم اليوم في البلاد عما كان عليه قبل الاتفاق النووي مئات الكيلومترات.