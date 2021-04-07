الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 11:57

مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% بلغ 55 كغم

مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% بلغ 55 كغم
واوضح كمالوندي في حديث الى وكالة أنباء الاذاعة والتلفزيون الايراني، ان مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة 20% ارتفع الى 55 كغم بعد تنفيذ القرار الذي أصدره البرلمان الايراني في الـ 23 من شباط / فبراير الماضي وباستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، مشيرا الى أن القرار دعا الى الى ضرورة أن يصل مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% الى 120 كغم سنويا.

وتوقع كمالوندي ان يصل مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة 20% الى الكمية المطلوبة وفق القرار، قبل 8 آشهر من موعده، ولفت الى أن انتاج اليورانيوم تزايد عما كان عليه قبل الاتفاق النووي بمستوى 30 بالمئة.

كما اشار الى ان سعة البلاد في تخصيب اليورانيوم بلغت 16 ألف و500 وحدة قياس نووية، بينما كانت تصل قبل الاتفاق النووي الى 12 ألف و500 وحدة.

وحول عدد أجهزة الطرد المركزي نوه الى أن عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة انخفضت ولكن مع تشغيل أجيال متطورة من الأجهزة كجهاز ir6 فقد ارتفعت قدرة تخصيب اليورانيوم في البلاد الى 8 أضعاف، مشيرا الى أنه ووفقا لقرار البرلمان فانه تم تشغيل مجموعة أجهزة طرد مركزي من طراز ir6 والعمل جار على تشغيل مجموعة أخرى من هذا الطراز.

وقال: يفصلنا حجم ونوعية تخصيب اليورانيوم اليوم في البلاد عما كان عليه قبل الاتفاق النووي مئات الكيلومترات.
رقم : 925809
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
7 نيسان 2021
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
7 نيسان 2021
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
7 نيسان 2021
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
7 نيسان 2021
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
المراسلة معصومة فروزان
7 نيسان 2021
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
6 نيسان 2021
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
6 نيسان 2021
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
6 نيسان 2021
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
6 نيسان 2021
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
6 نيسان 2021
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
6 نيسان 2021
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..