الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 11:58

مؤتمر لعشائر سوريا بتل أبيض يندد بممارسات "قسد"

مؤتمر لعشائر سوريا بتل أبيض يندد بممارسات "قسد"
وقال الناطق باسم المجلس "مضر الأسعد" إن المؤتمر عقد في قرية "العدوانية" غرب "رأس العين" وحضره نحو 4 آلاف شخص يمثلون 132 عشيرة من مكونات المنطقة إلى جانب مندوبين منظمات المجتمع المدني والتيارات السياسية ووفود من الائتلاف المعارض وهيئة المفاوضات العليا والحكومة المؤقتة وجماعات اخرى.

وأضاف أنهم ركزوا على مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية للسير نحو الحل السياسي وتقديم الدعم الإغاثي للمخيمات السورية في الشمال و"الركبان" ولبنان ووضع مخيمات الجزيرة مثل "الهول" تحت إشراف دولي.

وقال الاسعد : "أراد المؤتمر من خلال الانعقاد في مدينة تل أبيض، أن يوجه رسائل للضغط على التحالف الدولي، لدفعه إلى قطع الدعم عن مليشيات الوحدات الكردية"، أو ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وتابع حماد الأسعد أن "الوحدات الكردية لا زالت تنهب ثروات منطقة الجزيرة السورية من نفط وقمح، وتمنع عودة المهجرين من سكانها إلى منازلهم، وتكدس الأسلحة لممارسة سياسات تهدف إلى التغيير الديمغرافي".

وبحسب المتحدث العشائري، فإن المؤتمر جدد التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ونبذ الفرقة على أساس قومي أو ديني، وقال إن "المؤتمر دعا إلى الإسراع في تطبيق الحل السياسي"

وأدان المؤتمرون، ممارسات "قسد"، واستهداف رموز وزعماء العشائر في مناطق شرق الفرات، واستنكروا ممارسات التهجير القسري والتجنيد الإجباري واستبدال مناهج التعليم، وحذروا من عمليات التغيير الديمغرافي في تلك المناطق.
مصدر : وكالات
رقم : 925810
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
7 نيسان 2021
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
7 نيسان 2021
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
7 نيسان 2021
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
7 نيسان 2021
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
المراسلة معصومة فروزان
7 نيسان 2021
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
6 نيسان 2021
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
6 نيسان 2021
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
6 نيسان 2021
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
6 نيسان 2021
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
6 نيسان 2021
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
6 نيسان 2021
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..