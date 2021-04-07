الخارجية الإيرانية: تعرضت السفينة سافيز لأضرار ضئيلة

واوضح خطيب زادة في رده على أسئلة الصحافيين ،اليوم الأربعاء، أن السفينة تضررت بالانفجار ويجري التحقق من مصدره وطبيعته.



واشار الى أن السفينة التجارية سافيز متوقفة في البحر الأحمر وخليج عدن وفقا للتنسيق الذي جرى مع هيئة الملاحة الدولية وأن مهمتها هي توفير الأمن للملاحة البحرية والتصدي لقراصنة البحر، وهي بمثابة محطة دعم فني وتقديم خدمات لايران، وقد تم تقديم معلومات بشأنها لهيئة الملاحة الدولية.



وأكد خطيب زادة الى أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، الا أن التحقيق متواصل حول أسباب وقوع الانفجار ومصدره، وان أية خطوة تقدم عليها ايران في هذا الاطار ستكون عبر المنظمات الدولية.