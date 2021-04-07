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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 13:41

صالحي: الصناعة النووية لن تتوقف ولن تتباطأ مع الاتفاق النووي

صالحي: الصناعة النووية لن تتوقف ولن تتباطأ مع الاتفاق النووي
وقال صالحي ،في تصريح صحفي في ختام اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: ان مراسم يوم الطاقة النووية الايرانية ستجري يوم السبت برعاية رئيس الجمهورية وستتم خلالها ازاحة الستار عن 133 منجزا في المعرض الذي سيقام بالمناسبة.

واشار الى اجراءات تجري في الوقت الحاضر على دواء لمعالجة سرطان البروستاتا واضاف: سيتم تدشين المراحل الاولية للمركز الوطني للمعالجة الايونية في محافظة البرز (غرب طهران) في غضون اشهر، مشيرا الى أن كلفة معدات المشروع تبلغ 200 مليون يورو وسيقوم بمعالجة بعض انواع السرطانات ويعد هذا المركز ضمن المراكز العالمية الستة الاولى وهو منقطع النظير في غرب اسيا.

وقال صالحي: لدينا الان 15 نوعا من انواع اجهزة الطرد المركزي التي تقوم بعملية التخصيب فيما كنا نمتلك كرازا واحدا للأجهزة عام 2013 وهو IR1، وتبلغ طاقتنا من التخصيب الان 16500 سو (وحدة فصل) وكان معدل انتاجنا من الكعكة الصفراء قبل الاتفاق النووي ما بين 4 الى 5 اطنان فيما يبلغ الان 35 طنا.

وحول اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قال: انه مثلما صرح السيد عراقجي وكان خبراؤنا هنالك ايضا فان الاجتماع كان جيدا. ليس هنالك خطة بصيغة الخطوة خطوة.

وبشان حضور الفرق التقنية من منظمة الطاقة الذرية في اجتماع اللجنة المشتركة قال: ان السبب في تواجد الفرق التقنية هناك هو من اجل اعداد قائمة باجراءات الحظر التي فرضها ترامب وعرض اجراءاتنا.
مصدر : وكالات
رقم : 925823
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