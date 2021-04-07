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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 13:45
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس بأن 28 مستوطنا، و25 من طلبة المعاهد اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية.
مصدر :
وكالة وفا
رقم :
925824
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