عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس بأن 28 مستوطنا، و25 من طلبة المعاهد اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية.