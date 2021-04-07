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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 14:21

هذا ما بحثه الفياض مع مسؤولين روس في موسكو!!

هذا ما بحثه الفياض مع مسؤولين روس في موسكو!!
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل في العاصمة الروسية موسكو، كلاً من سكرتير مجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لغرب آسيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف".

وأضاف البيان، أن "الفياض بحث مع باتروشيف قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن آفاق التفاعل والتعاون الثنائي بين العراق وروسيا".

وتابع: "جرى خلال الاجتماع بحث التطور الوثيق في العلاقات العراقية الروسية التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين، وتم التأكيد على والاستعداد لتوسيع الاتصالات والتعاون في مجال الأمن".

وأوضح: "كما بحث رئيس هيئة الحشد في لقاء آخر مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجوانب الرئيسية لأجندة المنطقة والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب الدولي".


يشار إلى ان الجانب الروسي أكد على موقفه الداعم لوحدة العراق وسيادته
مصدر : وكالات
رقم : 925829
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