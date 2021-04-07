عراقجي: سنتوقف عن مواصلة المباحثات اذا تحولت الى مضيعة للوقت

وشدد على أن المباحثات الجارية تقتصر على طريقة تنفيذ الالتزامات التي وردت في الاتفاق النووي، وليست هناك حاجة للتفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي فقد سبق أن تم التفاوض بشانه.



ولفت عراقجي الى أن اجتماع يوم امس عقد في اطار اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وقد استغل الفريق الايراني الفرصة لايجاد حل للمشاكل التي اعترضت تنفيذ الاتفاق ومن بينها عودة الولايات المتحدة للاتفاق والغاء جميع قرارات الحظر ضد ايران، فاذا تثبت طهران من ذلك فانها ستعود الى التزاماتها.



وقال عراقجي: يمكن القول أن الجديد الذي حدث في هذا الاجتماع هو احراز تقدم في هذا المجال، ولكن ينبغي الاشارة الى بعض النقاط في هذا الاطار، ومن بينها أن المباحثات التي يجريها الجانب الايراني تقتصر على مجموعة 4+1، وليس لدى ايران أية مفاوضات مع الجانب الاميركي، حتى بطريقة غير مباشرة.



وشدد عراقجي على أن ايران ترفض المقترح الأميركي وهو الخطوة مقابل خطوة، وانما ينبغي اتخذا كافة الاجراءات بخطوة واحدة وقد أطلقنا اسم (الوضع النهائي) على هذه الخطوة.



وشدد عراقجي على أن الوضع سيبقى كما هو اذا فشلت مجموعة 4+1 في اقناع واشنطن بضرورة الغاء الحظر الكامل، وقال: لسنا مصرون ولا مستعجلون بهذا الشأن، وسننتظر ما اذا كان الأوربيون والصين وروسيا قادرون على القيام بذلك أو غير قادرين.