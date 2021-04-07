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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 14:29

ايران وكازاخستان توقعان على وثيقة للتعاون الثنائي

ايران وكازاخستان توقعان على وثيقة للتعاون الثنائي
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل إلى ثالث محطة في جولته الاقليمية في أربع دول في آسيا الوسطى، اليوم الاربعاء في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مختار تيلو بردي.

وعقب الاجتماع وقع ظريف ونظيره الكازاخستاني على برنامج تعاون بين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ووزارة خارجية جمهورية كازاخستان.

وجاء التوقيع على الوثيقة انطلاقا من روح التعاون بين البلدين وبهدف تعزيز وتقوية علاقات الصداقة والأخوة وحسن الجوار القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتفاهم المتبادل ، فضلاً عن أهمية مواصلة المحادثات البناءة بشأن العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وتحقيق التفاهم المشترك وتوسيع التعاون القائم وإيجاد مجالات جديدة للتعاون وإزالة العوائق المحتملة القائمة على الإرادة السياسية الإيجابية ونهج شامل وهادف وطويل الأمد.

وتؤكد الوثيقة التي تتضمن 15 بندا، أيضًا على الفوائد المتبادلة في تطوير التعاون في إطار ميثاق الأمم المتحدة والمعايير المعترف بها دوليًا، والالتزام بالترتيبات السابقة. والتأكيد على أهمية عقد مشاورات دورية على مختلف المستويات وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية والعسكرية والأمنية والثقافية.
مصدر : وكالات
رقم : 925832
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