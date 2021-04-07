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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 14:36

مكافحة الارهاب: قتل 60 داعشياً في سلسلة تلال حمرين

مكافحة الارهاب: قتل 60 داعشياً في سلسلة تلال حمرين
وقال رسول في بيان، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل افراد جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية والمتميزة، وبعد أن انطلقت عملية الأسد المُتاهب في الشهر السابق والتي أسفرت عن تدمير (١٢٠) كهفا ووكرا وقتل (٢٧) عُنصرا من داعـش، والتي هرب على أثرها بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ، فقد تمكن رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم ولم يُطلق النيران عليهم من أجل كشف المقرات البديلة التي سيلجئون لها".

وأضاف، أنه "فور استقرارهم داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل أبطالنا في جهاز مُكافحة الإرهاب إحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية البطلة، والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعـش بتاريخ ٢٥ آذار للعام ٢٠٢١ ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجئوا أليها بشكلٍ كامل".

وأكد على أنه "اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ أسفر القصف عن مقتل ( ٦٠) إرهابياً من بقايا عصابات داعـش بعملية شهدت تكتيك نوعي جديد ومُحترف بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية الشجعان".

واشار إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقي وللقائد العام للقوات المُسلحة بأن يقضي كُليًا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وإن تطهير أرضنا المُقدسة من هذه البراثن قادمٌ لا محالة".
مصدر : وكالات
رقم : 925833
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