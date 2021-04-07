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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 14:41

اقتصاد البحرين ينكمش 5.81% خلال 2020 بضغط كورونا والنفط

اقتصاد البحرين ينكمش 5.81% خلال 2020 بضغط كورونا والنفط
وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (حكومية)، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2020 إلى 12.16 مليار دينار (35.36 مليار دولار)، من 12.91 مليار دينار (37.5 مليار دولار) في 2019.

وأضافت البيانات أن الناتج المحلي للبحرين انكمش 5.51 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2020، إلى 3.03 مليارات دينار (8.81 مليارات دولار)، من 3.207 مليارات دينار (9.32 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من 2019.

كما رصدت انكماش القطاع النفطي خلال الربع الأخير من العام الماضي 8.62 بالمائة على أساس سنوي، فيما سجل القطاع غير النفطي انكماشا بنسبة 4.82 بالمائة.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع انكماش اقتصاد البحرين 5.4 بالمائة خلال 2020، مدفوعا بتداعيات جائحة كورونا وتراجع حاد للاقتصاد غير النفطي.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي كورونا؛ ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وراكمت البحرين ديوناً بسرعة فائقة منذ تراجع أسعار النفط في 2014-2015. وساهم برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين في تفادي البحرين أزمة ائتمان في 2018.

وجرى ربط المساعدات المالية بإصلاحات مالية، أعلنت البحرين الشهر الماضي أنها لا تزال ملتزمة بها.
مصدر : وكالات
رقم : 925835
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