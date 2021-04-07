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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 14:43

بوتين وباشينيان يبحثان التعاون الثنائي وأزمة ناغورني قره باغ

بوتين وباشينيان يبحثان التعاون الثنائي وأزمة ناغورني قره باغ
وبحسب المكتب الصحفي للكرملين، من المقرر خلال الاجتماع "بحث تنفيذ بيانات قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني2021، وكذلك خطوات أخرى لحل المشاكل في المنطقة، ولا سيما في سياق استعادة الروابط الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز".

كما سيناقش الطرفان تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف الروسي الأرمني، وكذلك آفاق التفاعل في جمعيات التكامل في منطقة الأوراسي.

يذكر أن الاجتماع سيعقد في شكل ثنائي.

وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن بوتين وباشنيان سيبحثان فضلا عن اتفاقات ناغورني قره باغ، الانتخابات في أرمينيا، حيث سيتم تبادلا الآراء بشأن العملية الانتخابية.

هذا وفي في 18 مارس/آذار الجاري، أعلن باشينيان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 20 يونيو/حزيران المقبل.

وأشار إلى أن السلطات اقترحت إجراء انتخابات برلمانية مبكرة "للخروج من الوضع السياسي المتوتر الذي نشأ بعد حرب أرتساخ (قره باغ)، ومؤخرا نتيجة مناقشات مع المعارضة البرلمانية وغير البرلمانية، تم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة في 20 يونيو/حزيران.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.
رقم : 925836
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