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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 15:31

مخططات الصهاينة لإلغاء التحقيق في لاهاي

مخططات الصهاينة لإلغاء التحقيق في لاهاي
بحسب "والاه"، لم يتضح بعد ما هو موقف بنيامين نتنياهو من هذه القضية، وما إذا كان سيعارض فكرة إرسال رسالة إلى المحكمة تتضمن أدلة وبراهين مفصلة، وهو سيعقد اليوم اجتماعا بمشاركة وزيري الحرب بني غانتس والخارجية غابي اشكنازي ومسؤولين كبار آخرين.

"والاه" ذكر أن جهات رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية قالت إنه يجب تعليل الأسس القانونية في موضوع الرسالة، ومحاولة إقناع المدعي العام الجديد للمحكمة الدولية كريم خان بإعادة دراسة قرار فتح تحقيق.

ويقدّر المعنيون في المؤسسة الأمنية الصهيونية أنه إذا صادق رئيس الحكومة على عملية إرسال الرسالة، هناك فرصة عالية لأن تدرس هذه المسألة من جديد ويلغى التحقيق، بينما تحدّثت مصادرهم، وفق ما ينقل "والاه" عن أن قرار إدارة بايدن إلغاء العقوبات التي فرضت على المحكمة والمدعية العامة، باتو بنسودا، نابع من وجهة نظرها بأنه لا ينبغي المساس بوضع المحكمة وشرعيتها، بالرغم من القرار التي اتخذته بخصوص "إسرائيل".

في غضون ذلك، أشاد أعضاء بارزون في المؤسسة الامنية الاسرائيلية بالاجتماعات التي عقدها رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الكيان الغاصب رؤوفين ريفلين مع رؤساء الدول الأوروبية حول موضوع محكمة لاهاي. رئيس الأركان رافق ريفلين في رحلته الى أوروبا بموافقة الحكومة، وخلال السفر استعرض امام رؤساء الدول الأجنبية المعطيات على الأرض وعمل الجيش من الزاوية الإسرائيلية.

وبحسب كلام مصادر أمنية صهيونية، نشاطات كوخافي مقابل رؤساء الدول قد تشكل هي أيضا ضغطا على المحكمة الدولية في لاهاي لإلغاء فتح التحقيق.
مصدر : وكالات
رقم : 925842
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