الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 17:08

محافظة طهران تنفي فرض الحجر بسبب كورونا

محافظة طهران تنفي فرض الحجر بسبب كورونا
وقال بندبي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر"، "لقد بدأنا منذ يوم أمس بتقليل نسبة الموظفين في الدوائر الحكومية لمدة اسبوعين من أجل السيطرة على وباء كورونا".

وأضاف أنوشيروان محسني بندبي: يجب على الدوائر الحكومية استخدام ثلث منتسبيها، وبالتأكيد لا يمكن فرض الحجر الصحي على مدينة مثل طهران، وهي عاصمة البلاد وحيث تجري الأنشطة الدولية ، لذا فإن قضية الحجر الصحي في طهران مستبعد".

كما قالت وزارة الصحة الإيرانية إنها لم تصدر أي إعلانات بشأن الحاجة إلى إغلاق لمدة أسبوعين واحتمال زيادة وفيات كورونا إلى 600 يومياً، وعلى الرغم من إنكار وزارة الصحة لضرورة الإغلاق لمدة أسبوعين، فإن عدد حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية والوفيات في إيران يرتفع مرة أخرى، ويقول المسؤولون إن الموجة الرابعة من الوباء قد بدأت.

وفقًا لخريطة ألوان الكورونا الجديدة، فإن معظم المدن الإيرانية باللون الأحمر، وبعضها باللون البرتقالي، والبعض باللون الأصفر.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية تم تأكيد إصابة 20954 مريضًا جديدًا وتم نقل 2319 شخصًا إلى المستشفى، مشيرة إلى تسجيل 193 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
رقم : 925850
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
7 نيسان 2021
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
7 نيسان 2021
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
7 نيسان 2021
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
7 نيسان 2021
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
المراسلة معصومة فروزان
7 نيسان 2021
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
6 نيسان 2021
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
6 نيسان 2021
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
6 نيسان 2021
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
6 نيسان 2021
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
6 نيسان 2021
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
6 نيسان 2021
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..