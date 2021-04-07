محافظة طهران تنفي فرض الحجر بسبب كورونا

وقال بندبي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر"، "لقد بدأنا منذ يوم أمس بتقليل نسبة الموظفين في الدوائر الحكومية لمدة اسبوعين من أجل السيطرة على وباء كورونا".



وأضاف أنوشيروان محسني بندبي: يجب على الدوائر الحكومية استخدام ثلث منتسبيها، وبالتأكيد لا يمكن فرض الحجر الصحي على مدينة مثل طهران، وهي عاصمة البلاد وحيث تجري الأنشطة الدولية ، لذا فإن قضية الحجر الصحي في طهران مستبعد".



كما قالت وزارة الصحة الإيرانية إنها لم تصدر أي إعلانات بشأن الحاجة إلى إغلاق لمدة أسبوعين واحتمال زيادة وفيات كورونا إلى 600 يومياً، وعلى الرغم من إنكار وزارة الصحة لضرورة الإغلاق لمدة أسبوعين، فإن عدد حالات الإصابة بأمراض القلب التاجية والوفيات في إيران يرتفع مرة أخرى، ويقول المسؤولون إن الموجة الرابعة من الوباء قد بدأت.



وفقًا لخريطة ألوان الكورونا الجديدة، فإن معظم المدن الإيرانية باللون الأحمر، وبعضها باللون البرتقالي، والبعض باللون الأصفر.



ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية تم تأكيد إصابة 20954 مريضًا جديدًا وتم نقل 2319 شخصًا إلى المستشفى، مشيرة إلى تسجيل 193 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.