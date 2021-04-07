القضاء الإيراني ينفي شائعة استقالة رئيسه

وكانت وسائل إعلام إيرانية محلية تناقلت إن آية الله السيد إبراهيم رئيسي قدم استقالته من رئاسة السلطة القضائية بعد أن أصبح أحد أبرز المرشحين الأصوليين في الانتخابات الرئاسية، وإنه الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحقق الوحدة والتوافق بين الأحزاب الأصولية.



وكتب نادري في حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "مع اقتراب أشهر الانتخابات، تشتعل سوق الشائعات وتتيح وسائل التواصل الاجتماعي نشر الأخبار دون مصدر موثوق. وعلى سبيل المثال، نُشر اليوم خبر استقالة رئيس القضاء مع مصدر مجهول"، مضيفاً إن "هذه الأخبار كذبة وهي بالطبع ليست الأولى ولا الأخيرة من هذه الشائعات".