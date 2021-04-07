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الأربعاء 7 نيسان 2021 ساعة 18:29

عراقجي: سنوقف مفاوضات فيينا إذا كانت تسعى لأهداف أخرى

عراقجي: سنوقف مفاوضات فيينا إذا كانت تسعى لأهداف أخرى
وبين عراقجي في مقابلة صحافية مع موقع إخباري إيراني، الأربعاء، "إن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بأن تكون المفاوضات الجارية في فيينا مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي التوجه بمسار آخر لتحيق أهداف أخرى، وسنوقف تلك المفاوضات إذا كان مضيعة للوقت".

وستبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 يوم الجمعة المقبل في فيينا بهدف رفع العقوبات عن طهران وإعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وأكد عراقجي إن إن "المفاوضات الحالية في فيينا تدور فقط حول كيفية تنفيذ التزامات في الاتفاق النوي، وحتى الاتفاق نفسه لا يحتاج إلى إعادة التفاوض لأن المفاوضات قد انتهت بالفعل"، مضيفاً إن "نتيجة عمل الخبراء لرفع العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى القيود النووية ستعلن أمام لجنة الاتفاق النووي في فيينا يوم الجمعة".

ونفى أن تكون بلاده طلبت من الدول الأوروبية إقناع الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق النووي، وقال "لم نتقدم بمثل هذا الدور، وعلينا أن نرى ما إذا كانوا سيكونون قادرين على فعل ذلك أم لا".

وقال عراقجي: "إذا نجحوا في هذا الصدد (الدول الموقعة على الاتفاق النووي)، فسنعود إلى التزاماتنا بعد التحقق من رفع العقوبات  لكن إذا فشلوا فإن الوضع الحالي سيبقى كما هو"، زاعماً أن "الجمهورية الإسلامية ليست في عجلة من أمرها."
رقم : 925864
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