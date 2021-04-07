فيسبوك يحذف مئات الحسابات المزيفة لمنظمة مجاهدي خلق

وبحسب تقرير الوكالة الذي تابعه موقع "أشرف نيوز"، فإن شركة فيسبوك أعلنت أن الحسابات المزيفة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت نشطة منذ عام 2017 ونهاية عام 2020، حيث تمت إزالة ما مجموعه أكثر من 300 حساب وصفحة ومجموعة منها من فيسبوك وإنستجرام.



وقالت إدارة شركة فيسبوك إن "منظمة مجاهدي خلق استخدمت في بعض الحالات هذه الحسابات المزيفة عبر استخدام صور لمشاهير إيرانيين أو معارضين موتى بهدف تضليل الرأي العام".



واستند التقرير إلى ما قامت به منظمة مجاهدي خلق من حسابات مزيفة على انستغرام الذي تملكه شركة فيسبوك "لقد تابع حوالي 112000 شخص واحدًا أو أكثر من حسابات Instagram".



وأضاف "على سبيل المثال، وجد الباحثون أن النشاط يبدو أنه يتبع يوم العمل في وسط أوروبا، حيث يتم التقاط المنشورات بعد الساعة 9 صباحًا، والتباطؤ في نهاية اليوم، مع توقف ملحوظ في وقت الغداء".



وتعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من أخطر الجماعات الإرهابية المتورطة في عمليات إجرامية في العراق وإيران وكانت لسنوات طويلة حليفة لنظام صدام حسين المقبور قبل سقوطه عام 2003، وترك هذه المنظمة بضغط من الحكومة العراقية البلاد وتوجهت إلى ألبانيا منذ نهاية عام 2016.