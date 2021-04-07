ايران .. شرطان أمام العودة للاتفاق النووي

هذا ما اكده مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي اعتبر ان رفع اجراءات الحظر الاميركية هو الخطوة الاولى والاساسية لاحياء الاتفاق النووي.



تصريحات عراقجي جاءت بعد الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة مندوبي ايران ودول مجموعة "اربعة زائد واحد" في العاصمة النمساوية فيينا، حيث اكد عراقجي ألا حوار مباشرا أو غير مباشر مع الولايات المتحدة، وأن المحادثات الجارية هي فقط مع دول أربعة زائد واحد.



بدوره اكد الرئيس الايراني حسن روحاني إن طهران أثبتت قدراتها النووية عبر العودة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة بمجرد أن أرادت ذلك، معتبرا ان اجتماع فيينا بداية فصل جديد في علاقات ايران الدولية، مجددا التأكيد أن ايران ستفي بالتزاماتها بعد عودة واشنطن للاتفاق النووي، وإلغاء الحظر، والتأكد من ذلك عمليا.



وأكد روحاني:"في ظروف الحظر الاميركي، تقول اميركا وبصراحة ان سياسة الضغوط القصوى قد فشلت ولم تعد فاعلة، وتقول ايضا وبصراحة انه لم يعد هناك أي سبيل الا المفاوضات، فاذا كنتم مستعدين فنحن جاهزون للحوار بشكل مباشر، وان لم تقبلوا فاننا على استعداد للحوار غير المباشر مع مجموعة اربعة زائد واحد.. أن هذا بحد ذاته يعد انتصارا للشعب الايراني لاينبغي تضييعه".



مسؤول ايراني رفيع المستوى رفض التفكيك بين انواع اجراءات الحظر المفروضة من قبل اميركا واكد أن شرط عودة إيران إلى التزاماتها النووية هو إلغاء جميع هذه الاجراءات والتحقق من ذلك عمليا. مشيرا إن على الولايات المتحدة وأوروبا ضمان عدم فرض الحظر بمجرد إلغائه.



من جهته قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان ايران بلد قوي ولا يقبل ما يريده الاخرين، وان ايران مستمرة في اجراءاتها وسوف تعطي فرصة للمفاوضات، وفي حال نفذت الدول الغربية تعهداتها فان ايران ستعود لتنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي.



وقال كمالوندي :"قبل الاتفاق النووي كانت طاقة التخصيب نحو 13500 وحدة، واليوم وصلنا الى 16 الف وخمسمائة وحدة، ويمكن خلال الشهر او الشهرين القادمين ان يصبح اكثر، في حال لم تستمر المفاوضات بشكل جيد فسيكون العمل بوتيرة اسرع بالتاكيد،وعكس ذلك يمكن ان يحدث في حال التزمت الدول الغربية بتعهداتها وتم رفع الحظر المفروض، فان ايران تعود الى التعهدات في الاتفاق النووي".



ومن جانبه أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية حسين امير عبد اللهيان أنه لاسبيل أمام اميركا سوى رفع الحظر بصورة كاملة.



وأورد حسین امیر عبداللهیان تغريدة كتبها على حسابه الشخصي في موقع تويتر في الاشارة الى اصرار اميركا على التفاوض مع ايران: إن إصرار اميركا على التفاوض ليس بالامر الجديد وكنا قد تفاوضنا مع الديمقراطيين والجمهوريين لكنهم نكثوا تعهداتهم.



واضاف: إن سياسة التفاوض من أجل التفاوض خداع ولاسبيل أمام أميركا سوى اتخاذ خطوة عملية في رفع الحظر بصورة كاملة.



وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" ان السبيل الوحيد امام امريكا من اجل العودة الى الاتفاق النووي، يكمن في الالتزام التام ورفع كامل الحظر وبنحو مؤثر.



واضاف "خطيب زادة" في تغريدة له اليوم الاربعاء : ان التضليل الاعلامي يعجز عن تغيير الحقيقة، بان ايران وخلافا لامريكا لا تزال واحدة من الدول الاعضاء في الاتفاق النووي.



واكد، انه "فقط بعد الغاء كامل الحظر المفروض والذي اعيد فرضه والذي تم تغيير اسمه، بنحو مؤثر، فاننا سنقوم بوقف خطواتنا التعويضية".



واعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن مخزون ايران من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة بلغ خمسة وخمسين كليوغراما بعد العمل بقانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر عن ايران منذ شباط/ فبراير، واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة. مؤكدة أن ايران بهذه الفترة القصيرة وصلت الى منتصف الطريق، ويمكنها تحقيق أهدافها في غضون ثمانية أشهر.