وصول ناقلة إيرانية تحمل مليون برميل نفط الى سوريا

وأضاف المصدر الذي لم تسمه قناة "روسيا اليوم" أن الناقلة تحمل على متنها مليون برميل من النفط، في حين أنه لم يؤكد أو ينفي المعلومات التي تتحدث عن أن الناقلة الإيرانية هي واحدة من 4 ستصل تباعاً إلى الموانئ السورية بحسب ما أورد موقع القناة.



جاء ذلك في ظل استمرار أزمة الوقود والمواصلات التي تعيشها سوريا نظراً لتأخر وصول التوريدات النفطية إليها، علماً أن رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس وعد قبل أيام أن تنتهي الأزمة مع نهاية الأسبوع الجاري، فيما يأمل السوريون أن يسهم وصول الناقلة بتخفيف أزمة الوقود والنقل التي يعانون منها حالياً.