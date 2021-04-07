بيانات شجب لإلغاء السودان لقانون مقاطعة الكيان الاسرائيلي

ما إن أعلن مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري الغاء قانون مقاطعة الكيان الاسرائيلي المحتل لسنة 1958، والذي كان ساريا منذ استقلال السودان ولم تلغه إلا هذه الحكومة الانتقالية، بعد ضغوط امريكية للتطبيع الكامل مع الكيان الاسرائيلي المحتل مستغلة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد، سارعت العديد من الاحزاب السودانية برفض هذا الاجراء.



العديد من الهيئات والمنظمات الشبابية التي كونت جسما ضد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل، اصدرت بيانا رفضت من خلاله الغاء هذا القانون مؤكدة استمرارها في مناهضة كافة اشكال التطبيع بشتى السبل.



قانون الغاء مقاطعة الكيان الاسرائيلي المحتل سيعرض على الجلسة المشتركة لمجلس السيادة والوزراء للإجازة النهائية ، لكن مازال هناك المجلس التشريعي الذي لم يكن بعد وهو الذي سيبت في الامر برمته وحينها لكل حدث حديث.