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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 07:39

واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران

واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي، بما يشمل الغاء العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق الموقع في 2015. لست هنا في وضع يسمح لي بإعطاء تفاصيل دقيقة بشأن ما قد يعنيه ذلك.

وقال برايس إن الفريق الأمريكي في فيينا أجرى مشاورات بشأن إيران مع حلفائنا الأوروبيين وأيضا مع ممثلي الصين وروسيا”، معتبرا أن المحادثات النووية مع إيران ستكون صعبة لعدة أسباب، ومن بينها الافتقار إلى الثقة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان برايس وصف يوم الثلاثاء، المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا بأنها خطوة بناءة ومفيدة باتجاه استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي خرجت منه واشنطن قبل 3 سنوات.

بدوره، اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.
رقم : 925950
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