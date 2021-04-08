وأوضح العميد سريع أن عملية الاستهداف تمت بطائرة مسيرة نوع قاصف 2k ، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة بحمد الله.



وقال أن: الإستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار على بلدنا.