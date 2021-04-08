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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 07:40
استهداف قاعدة "الملك خالد" في خميس مشيط بطائرة مسيرة يمنية
وأوضح العميد سريع أن عملية الاستهداف تمت بطائرة مسيرة نوع قاصف 2k ، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة بحمد الله.
وقال أن: الإستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار على بلدنا.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
925951
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