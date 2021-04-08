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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 07:40

استهداف قاعدة "الملك خالد" في خميس مشيط بطائرة مسيرة يمنية

استهداف قاعدة "الملك خالد" في خميس مشيط بطائرة مسيرة يمنية
وأوضح العميد سريع أن عملية الاستهداف تمت بطائرة مسيرة نوع قاصف 2k ، مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة بحمد الله.

وقال أن: الإستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار على بلدنا.
رقم : 925951
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