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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 07:43

قائد سلاح الجو الايراني: حققنا تقدما لافتا في انتاج المقاتلات والمسيرات

قائد سلاح الجو الايراني: حققنا تقدما لافتا في انتاج المقاتلات والمسيرات
وقال العميد طيار عزیز نصیرزاده، في تصريحه خلال مراسم تخرج دفعة جديدة من طياري السلاح اليوم الاربعاء، إن العام الماضي (الايراني انتهى في 20 آذار/ مارس) شهد انجازات لافتة حققها سلاح الجو.

واضاف: إن سلاح الجو التابع للجيش يعتمد المعارف والتقنيات الحديثة ومستقبله واعد وقد حقق إنجازات طيبة للغاية على صعيد تصنيع المقاتلات والمسيرات.

وأكد على ضرورة تعزيز الطيارين لروح الشجاعة لاسيما اثناء المهام الخطيرة والايمان بتنفيذ المسؤوليات وتحديث التقنيات والمعارف المرتبطة بالملاحة الجوية وعدّها من الميزات الرئيسية في مهمات الطيران.
رقم : 925953
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