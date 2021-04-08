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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 07:48

تفاصيل جديدة حول حادث الهجوم على السفينة الايرانية ‘‘سافيز‘‘

تفاصيل جديدة حول حادث الهجوم على السفينة الايرانية ‘‘سافيز‘‘
واورد موقع "نور نيوز" ان السفينة الايرانية "سافيز" تعرضت يوم الثلاثاء لهجوم قرب سواحل جيبوتي في البحر الاحمر.

وفي هذا الصدد قال احد ملاحي السفينة: قبل يوم من الحادث كانت هنالك مروحية مجهولة حامت ما بين 5 الى 10 دقائق اطراف السفينة.

واضاف: في يوم الحادث وبعد مضي نحو 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان ما بين الساعة 10 الى 11 صباحا بالدورية قرب السفينة.

وكانت السفينة غير العسكرية "سافيز" ووفقا لاعلام رسمي مسبق والتنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية بصفتها المؤسسة المرجعية، تؤدي مهامها لاقرار امن الملاحة البحرية في مسار خطوط حركة السفن ومواجهة قراصنة البحر في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن.

وكانت هذه السفينة تعمل بصفة محطة دعم فني ولوجستي لايران في البحر الاحمر لذا فان خصائص ومهمة السفينة قد اعلنت لهذه المنظمة بصورة رسمية.

ووفقا لتكهنات وسائل الاعلام الاجنبية فقد اتجهت اصابع الاتهام منذ البداية في هذا الهجوم نحو الكيان الصهيوني نظرا لماضيه في ارتكاب مثل هذه الاعمال الشريرة.

وما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الاربعاء نقلا عن مسؤول اميركي قد اكد هذا الاتهام حيث كتبت بان الكيان الصهيوني اطلع اميركا على قيامه بالهجوم على السفينة "سافيز" في البحر الاحمر.

من جانب اخر ادعى المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية بانهم لا اطلاع لديهم حول هذا الموضوع ونفى اي ضلوع للعسكريين الاميركيين في هذا الهجوم واكد بان ايا من القوات الاميركيية لم يكن له اي دور في هذا الهجوم.

وفي هذا الصدد لم يقر وزير الحرب الصهيوني بني غانتس بضلوع كيانه في الهجوم مباشرة الا انه قال بان تل ابيب تتدخل اينما اقتضى الامر وتحافظ على مصالحها الامنية.
مصدر : وكالات
رقم : 925957
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