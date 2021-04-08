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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 08:07

مباحثات إماراتية ليبية في العاصمة أبوظبي

مباحثات إماراتية ليبية في العاصمة أبوظبي
جاء ذلك خلال لقاء جمع ولي عهد أبوظبي برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبحث ابن زايد خلال اللقاء مع الدبيبة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين واستعراض آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة مؤسسات الدولة لانطلاق عملية التنمية والبناء و التحضير للانتخابات.

وقال محمد بن زايد: "إن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا علاقات أخوية وراسخة. ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة شعبينا الشقيقين."

وهنأ ولي عهد أبوظبي الدبيبة بثقة مجلس النواب فيه وحكومته ما يهيئ الظروف الملائمة لعمل الحكومة وأدائها مسؤولياتها في أجواء إيجابية ومشجعة، متمنيا له التوفيق في مهمته الوطنية الكبيرة خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا.

كما استعرض اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وليبيا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والتقدم والازدهار، إضافة إلى عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد محمد بن زايد دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا. وقال إن دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية، متمنيا لليبيا وشعبها الانطلاق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والرخاء تطوى بها صفحات الماضي.

من جانبه أكد الدبيبة أن ليبيا تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك وإقامة شراكات استراتيجية شاملة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية والاستفادة من تجربة دولة الإمارات التنموية الناجحة والملهمة لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وعبر الدبيبة عن تطلع بلاده لموقف دولي موحد تجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال محمد بن زايد: "سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة..نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات..تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة."

وكان موقع ألماني قد كشف عن ضغوط أوروبية على الإمارات لسحب مرتزقتها من ليبيا لتمكين أفق النجاح للحكومة الانتقالية من إنقاذ البلاد.

وقال موقع دويتشة فيله dw إن تحديات أمنية جسيمة تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا أبرزها وجود ميليشيات أطراف خارجية في مقدمتها الإمارات.ش
مصدر : وكالات
رقم : 925959
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