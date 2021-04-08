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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 08:50

السعودية ترفع الحكم الصادر على الناشط العتيبي إلى 17 سنة

السعودية ترفع الحكم الصادر على الناشط العتيبي إلى 17 سنة
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، زادت 3 سنوات على الحكم الصادر سابقا ضد العتيبي بالسجن 14 سنة.

السعودية ترفع الحكم الصادر على الناشط العتيبي إلى 17 سنة
وكان العتيبي من ضمن الناشطين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لعدة أيام في كانون ثاني/ يناير الماضي.

والعتيبي ناشط حقوقي سعودي اعتقل في عام 2009 لمدة 3 سنوات، وفي العام 2017 أوقفته السلطات القطرية في مطار حمد الدولي وهو في طريقه إلى دولة أوروبية، وقامت بتسليمه إلى السعودية والتي وجهت إليه تهما عديدة بسبب نشاطه أفضت إلى القضاء عليه بالسجن لسنوات طويلة.

وذكرت منظمات حقوقية أن المحكمة الجزائية قضت سابقا بسجن العتيبي 14 سنة على تهمة تأسيس جمعية "الاتحاد" الحقوقية، وستة شهور على خلفية زيارته قطر، وستة شهور أخرى على خلفية تغريدات نشرها بحسابه في "تويتر".
مصدر : وكالات
رقم : 925978
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