عراقجي يلتقي وزير الخارجية النمساوي

وتم استعراض العلاقات الثنائية ،في هذا اللقاء، والتأكيد على إرادة الجانبين في تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر تطورات اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.



وأوضح عراقجي ،في معرض شكره لجهود الحكومة النمساوية وكرم ضيافتها ، موقف ايران في هذا الصدد وضرورة رفع الحظر بشكل كامل والخطوات العملية التي يجب على حكومة الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الاتفاق النووي .



بدوره اكد وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ على استعداد الحكومة النمساوية لتقديم التسهيلات اللازمة وبذل كل جهد لتهيئة الأجواء المناسبة لعقد المحادثات النووية في فيينا ، وقال أن الاتفاق النووي واستمراره في مصلحة الجميع.