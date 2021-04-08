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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 09:47

ظريف: أولوية إيران جيرانها

ظريف: أولوية إيران جيرانها
وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الاشارة الى محادثاته مع المسؤولين الكازاخيين في اطار جولته الاقليمية: لقد كانت لي في كازاخستان، المحطة الثالثة في جولتي الاقليمية، اجتماعات لافتة ومثمرة جدا مع رئيس الجمهورية (قاسم جومرت) توكايف ووزير الخارجية (مختار) تيلو بردي.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان لبلدينا الكثير من الاهداف في مجال الاستقرار الاقليمي ونزع السلاح النووي.

وختم ظريف تغريدته بالقول: كما هو الحال دوما، جيراننا اولويتنا.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني بدا جولته الاقليمية باوزبكستان ومن ثم زار قرغيزيا وكازاخستان وستكون تركمنستان الجولة الاخيرة من هذه الجولة.

وكان ظريف قد زار طاجيكستان الاسبوع الماضي حيث اجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها وشارك في المؤتمر الدولي التاسع "قلب اسيا-عملية اسطنبول" والقى كلمة فيه والتقى مع عدد من المسؤولين المشاركين فيه من ضمنهم الرئيس الافغاني.
مصدر : وكالات
رقم : 925993
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