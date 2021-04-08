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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 10:13
طائرة مساعدات طبية وغذائية إماراتية تصل دمشق
وذكرت مصادر صحفية أن الطائرة تقل إلى جانب المساعدات الغذائية كميات من المساعدات والتجهيزات الطبية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)
رقم :
925997
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