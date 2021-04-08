الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 10:18

أفغانستان.. مقتل 31 مسلحا من طالبان في قندهار

أفغانستان.. مقتل 31 مسلحا من طالبان في قندهار
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية ،في بيان اليوم الخميس: نتيجة لهذه العمليات قتل 31 مسلحا من طالبان وأصيب 19 آخرون، وتم تدمير بعض أسلحة الحركة وذخائرها.

وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين قوات الحكومة الأفغانية وطالبان، رغم انخراط الطرفان في محادثات سلام.

جدير بالذكر، أنه بعد مفاوضات استمرت لعدة سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة طالبان، في شباط 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأميركية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول وطالبان.

ومن المقرر عقد مؤتمر حول السلام في أفغانستان، تستضيفه تركيا، في السابع عشر من الشهر الجاري لمناقشة وقف إطلاق النار، والإفراج عن السجناء، ومستقبل الحكم، وفعالية المفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

واستضافت موسكو المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان الشهر الماضي، وأصدرت خلاله الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان بيانا مشتركا دعا الجانبين الأفغانيين إلى التوصل لاتفاق سلام ووقف العنف، وحث طالبان على عدم شن أي هجمات في الربيع.
رقم : 925999
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
8 نيسان 2021
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
المراسلة معصومة فروزان
8 نيسان 2021
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
7 نيسان 2021
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
7 نيسان 2021
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
7 نيسان 2021
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
7 نيسان 2021
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
7 نيسان 2021
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
المراسلة معصومة فروزان
7 نيسان 2021
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
6 نيسان 2021
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
6 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟