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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 11:59

ماذا حملت زيارة الوفد الأمني المصري المفاجئة لغزة؟

ماذا حملت زيارة الوفد الأمني المصري المفاجئة لغزة؟
وترددت أنباء غير مؤكدة عن تدهور طرأ على صحة عباس البالغ من العمر 84 عاما، حيث سبق أن أفادت مصادر محلية بأن العديد من سيارات الإسعاف تواجدت في المقاطعة خلال نقل عباس عبر مروحية أردنية.

وتزامن حضور الوفد الأمني للقطاع ،الثلاثاء الفائت، ومغادرته بعد ساعات قليلة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع نشر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية صباح الثلاثاء، للقوائم الـ36 المرشحة لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث تجري التحضيرات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها بحسب المرسوم الرئاسي في 22 أيار 2021.

وعن أهم القضايا التي بحثها الوفد الأمني المصري في غزة، قال المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، حازم قاسم: "زيارة الوفد الأمني المصري ولقاؤه مع قيادة الحركة، يأتي في إطار التواصل المستمر الذي لا ينقطع بين حماس والأشقاء المصريين بما يخدم مصالح شعبنا الفلسطيني".

وذكر أن "هذه الجولة الثانية التي تقودها المخابرات المصرية في الأسابيع الأخيرة، حيث اجتمع الوفد في المرة السابقة مع مسؤولين من حماس في القاهرة قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية"، والتي جرت في 23 آذار الماضي.

وقبيل اجتماع الوفد مع قيادة حماس في غزة الثلاثاء، قالت "كان": "في "إسرائيل" أوضحوا أن الفجوات ما زالت كبيرة، وأن طلب حماس بأن تقوم "اسرائيل" بإطلاق سراح المئات من السجناء ما زال هو أساس الخلاف"، منوهة إلى أن حركة "حماس" تؤكد أنه "لم يحدث حتى الآن أي تطور بالقضية".
رقم : 926008
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