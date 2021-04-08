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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 12:02

واشنطن تعقد اجتماعا بمشاركة أوروبية لمناقشة الوضع الأوكراني

واشنطن تعقد اجتماعا بمشاركة أوروبية لمناقشة الوضع الأوكراني
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ،في بيان اليوم الخميس، أكد القادة مجددا دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها والتطلعات الأوروبية الأطلسية [في هذا البلد] وناقشوا زيادة النشاط العسكري الروسي في المنطقة.

وأضاف البيان، تقوض أعمال روسيا المزعزعة للاستقرار تهدئة التوترات التي تم التوصل إليها ضمن اتفاقية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 27 تموز 2020.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في إفادة صحفية، الاثنين، إن الولايات المتحدة طلبت من موسكو شرح "الاستفزازات" على الحدود مع أوكرانيا، وسط تقارير عن حشد عسكري روسي كبير.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، أن موسكو لا تنوي تقديم أي توضيحات إضافية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه على الولايات المتحدة الاكتفاء بما قدمته روسيا من توضيحات منذ أسبوع مضى.
مصدر : وكالات
رقم : 926009
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