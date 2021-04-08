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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 12:04

قطر تقلص عدد الموظفين وتمنع التراويح بالمساجد

قطر تقلص عدد الموظفين وتمنع التراويح بالمساجد
إذ تقرر تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقر العمل بالجهات الحكومية والخاصة إلى 50%، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

وبالنسبة للمساجد قرر المجلس استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً.

وشملت القرارات منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بوجود 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

كما قرر المجلس عدم السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن.

كما فرض استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وتقرر أيضاً تخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل خدمات المترو بما لا يجاوز 20%، وإيقاف تشغيل تلك الخدمات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

كما تقرر عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى.

وقرر المجلس أيضاً إغلاق صالونات التجميل والحلاقة، ومدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية، والأندية الصحية وأندية التدريب البدني، وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية.

وبين مجلس الوزراء القطري أن العمل بهذه القرارات يباشر به من يوم الجمعة المقبل حتى إشعار آخر.

وتواصل قطر إعطاء اللقاحات لسكانها، خافضة سن التلقيح إلى 40 عاماً، في حين ما زالت وزارة الصحة تواصل تسجيل إصابات بفيروس "كورونا".
مصدر : وكالات
رقم : 926010
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