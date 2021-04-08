الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 12:08

آلاف المستوطنين يقتحمون بلدة كفل حارس

آلاف المستوطنين يقتحمون بلدة كفل حارس
وقال رئيس بلدية كفل حارس عصام ابو يعقوب: "أن الآف من المستوطنين وبحماية الجيش، إقتحموا بلدة كفل حارس في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بحجة إقامة طقوس تلمودية في المقامات الاسلامية الثلاثة والتي يدعي الاحتلال بيهوديتها.

وأضاف ابو يعقوب ": أنه للمرة الثانية تم إقتحام البلدة يوم أمس، بعد أن قام عدد من المستوطنين بزيارة المقامات وإقامة حفل فيها، ظهر امس.

وأشار الى أن المستوطنين وأثناء مغادرتهم للبلدة فجر اليوم قاموا بسرقة دراجتين، احداها تعمل بالكهرباء، علاوة على ذلك أصوات الموسيقى وأصواتهم المزعجة، مخلفين وراءهم اطنانا من النفابات.

وأضاف ":قبل إقتحامهم للبلدة قام جيش الاحتلال بإغلاق المدخل الرئيسي للبلدة، ووضع الحواجز داخل البلدة ومنع تنقل المواطنين، من أجل افساح المجال للمستوطنين التجول بالبلدة.

ونوه أبو يعقوب ": الى أن البلدة تتعرض لإعتداءات وإقتحامات متتالية من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، ما يؤثر على حياة المواطنين، وعلى حرية تنقلهم وحركتهم خلال تواجد المستوطنين في البلدة، إضافة الى الإعتداءات التي ترافقهم أثناء الزيارة من أصوات وصراخ، والتي تسبب الإزعاج للمواطنين".

المواطن جلال بوزية يقع منزله بالقرب من المقامات قال لوكالة معا": لم نعرف النوم بسبب اعتداءاتهم، من أصوات مزعجة وتوجيه المسبات، والطرق على بوابة المنزل، وقبل مغادرتهم قاموا بتكسير حجارة ضريح المرحومة والدتي، وخلع قفل ساعة المياه الموجودة باب المنزل.
رقم : 926013
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
8 نيسان 2021
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
المراسلة معصومة فروزان
8 نيسان 2021
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
7 نيسان 2021
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
7 نيسان 2021
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
7 نيسان 2021
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
7 نيسان 2021
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
7 نيسان 2021
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
المراسلة معصومة فروزان
7 نيسان 2021
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
6 نيسان 2021
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
6 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟